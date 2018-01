Grünkohlessen

Meitze. Am Freitag, 9. Februar, bietet die CDU Hellendorf Ihnen das beliebte Grünkohlessen an. Ab 19 Uhr beginnt das Essen wie im letzten Jahr im Gasthaus Langehennig in Meitze, Dorfstraße12. Zur Wahl stehen Schlachteplatte oder Grünkohl mit Kassler, Bauchfleisch und Bregenwurst. Es wird von allem wirklich reichlich angeboten.Das Abendessen kostet nur 14 Euro. Aus organisatorischen Gründen melden sich Interessierte bis Montag, 5. Februar, bei Helmut und Lindy Bötel unter Telefon (0 51 30) 26 83 an.