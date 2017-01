Grünkohlwanderung

Bennemühlen. Am Sonnabend, 4. Februar, findet die alljährliche Grünkohlwanderung der Freiwilligen Feuerwehr Bennemühlen statt. Los geht es um 14 Uhr am Gerätehaus an der Alten Chaussee 12. Im Anschluss wird gemeinsam Grünkohl gegessen. Kosten: 18 Euro für Erwachsene, neun Euro für Kinder. Anmeldung bitte bis zum 1. Februar unter Telefon (0 51 30) 23 36. Am Donnerstag, 2. Februar, findet wieder der gemütliche Klönabend im Gerätehaus der Feuerwehr Bennemühlen statt. Los geht es wie immer um 19 Uhr. Für das leibliche Wohl wird gesorgt.