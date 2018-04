Gymnasium und MTV suchen Nachfolger für Freiwilliges Soziales Jahr 2018/2019

Mellendorf. Das Gymnasium Mellendorf und der MTV suchen in Kooperation zum 15. Juli eine FSJlerin oder einen FSJler (Freiwilliges Soziales Jahr) im Sport. Ein Freiwilliges Soziales Jahr zu leisten, stellt für zahlreiche junge Menschen, die sich gerade erst ihren Schulabschluss erarbeitet haben, eine gute Möglichkeit dar, einen beruflichen Weg zu erforschen und dabei viel über soziales Engagement zu lernen. In einem FSJ haben die jungen Menschen die Möglichkeit, von den erfahrenen Arbeitskräften in den Einsatzstellen zu lernen, denn selbstverständlich sollen die FSJler während ihrer Dienstzeit zahlreiche Erfahrungen für das Leben sammeln. Zu den Aufgaben der Bewerber zählen unter anderem Unterstützung der Lehrkräfte im Sport- und Schwimmunterricht, Hausaufgabenbetreuung und Unterstützung des Nachmittagsangebots der Ganztagsschule, Übernahme von Verwaltungstätigkeiten in der Schule sowie Mitarbeit in der Geschäftsstelle des Mellendorfer Turn-Vereins und auch Betreuung verschiedener Sportgruppen des Vereins.

Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und Zeugniskopien sind bis zum 15. Mai einzureichen beim Gymnasium Mellendorf, Tore Böttcher, Fritz-Sennheiser-Platz 2, 30900 Wedemark oder per E-Mail sekretariat@gym-mellendorf.de, Telefon (0 51 30) 58 11 20 oder beim Mellendorfer Turn-Verein, Industriestraße 37, 30900 Wedemark, E-Mail kontakt@mellendorfer-tv.de, Telefon (0 51 30) 92 86 42.