Halle ist schon festlich geschmückt

Weihnachtsreiten beim Reitverein Elze-Bennemühlen

Plumhof. Am Sonnabend, 17. Dezember, ist es soweit. Dann beginnt beim Reitverein Elze-Bennemühlen um 16.30 Uhr das Weihnachtsreiten in der Reithalle der Familie Backhaus in Plumhof. Schon seit geraumer Zeit bereiten sich die Reiter und Voltigierer des Vereins auf das Ereignis zum Jahresschluss vor, um den Zuschauern ein buntes Programm bieten zu können. Die Halle ist schon weihnachtlich geschmückt und die Pferde werden auch auf hochglanz geputzt. In gemütlicher Atmosphäre können dann die Darbietungen bei Keksen und Kuchen, Schmalzbroten und Würstchen genossen werden. Dazu gibt es warme Getränke und weihnachtliche Musik. Ganz zum Schluss hat sich auch der Weihnachtsmann mit seiner Kutsche wieder angesagt. Die Akteure freuen sich auf viele Interessierte Zuschauer.