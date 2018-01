Haltestelle verlegt

Elze. Am Dienstag, 9. Januar, wird die Haltestelle Elze/Schule aufgrund von Entladearbeiten in beide Fahrtrichtungen ganztägig in die Wasserwerkstraße gegenüber der Schule verlegt.

regiobus bittet die Fahrgäste um Verständnis. Betroffen sind die regiobus-Linien 695 und 697.