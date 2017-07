Hatha-Yoga für Einsteiger

Termin auf Mitte August verschoben

Lindwedel. Am Montag, 14.August startet um 17 Uhr ein zehnstündiger Hatha Yoga-Einführungskurs in der Schönen Aussicht. Dieser Kurs ist von den Krankenkassen anerkannt und wird zu mindestens 80% unterstützt. Ein ganzheitliches Programm wie Yoga, das neben dem körperlichen und mentalen Stressabbau über Bewegung und Entspannung auch Bereiche wie Lebensgestaltung und Ernährung berücksichtigt, setzt an den Ursachen gesundheitlicher Probleme an und eignet sich im privaten und beruflichen Alltag hervorragend zum Erhalt körperlicher und geistiger Gesundheit. Yoga hilft bei typischen Stresssymptomen, wie Bluthochdruck, Migräne, Verspannungen und innerer Unruhe, bei Asthma, Rückenproblemen und Stimmungsschwankungen. Info und Anmeldung unter der Telefonnummer (0 50 73) 92 31 11