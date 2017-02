Hauptversammlung

Mellendorf. Die Jahreshauptversammlung des Fördervereins der Schule unter den Eichen findet am Dienstag, 7. März, um 19 Uhr in den Räumlichkeiten der Schule, Williges Worth 8 in Mellendorf statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Bericht des Vorstandes, des Kassenwartes und des Kassenprüfers, die Wahl des gesamten Vorstandes sowie die Beschlussfassung über die Aktualisierung der Satzung.