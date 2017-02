Hauptversammlung

Scherenbostel. Die Spiel- und Sportgemeinschaft Scherenbostel (SSG) lädt am Freitag, 17. Februar, zur Jahreshauptversammlung ein. Die Versammlung beginnt um 19.30 Uhr in der Turnhalle in Scherenbostel. Außer den Rechenschaftsberichten des Vorstandes und der Sparten stehen turnusmäßige Wahlen auf der Tagesordnung. Außerdem werden Ehrungen vorgenommen und die Veranstaltungsvorschau für das Jahr 2017 bekannt gegeben.