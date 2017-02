Hauptversammlung

Schlage-Ickhorst. Ein Jahr ist es her, dass bei der DLRG Wedemark der neue Vorstand gewählt wurde. Nun lädt dieser zur Jahreshauptversammlung ein, um über alle wichtigen Ereignisse des vergangenen und kommenden Jahres zu berichten. Am Sonnabend, 25. Februar, sind alle Mitglieder, Freunde und DLRG Interessierte ins „Alte Zöllnerhaus“ in Schlage-Ickhorst, Wiechendorfer Weg 1 eingeladen. Beginn der Versammlung ist um 18 Uhr. Während der Versammlung wird es eine kleine Unterbrechung geben, in denen ein Essen vorgesehen ist.