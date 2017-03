Hauptversammlung

Resse. Die diesjährige Jahreshauptversammlung des Vereins Löwenherz findet am Donnerstag, 30. März, um 19.30 Uhr in der Gaststätte Resseo auf dem Resser Sportplatz statt. Neben dem Bericht des Vorstandes über das abgelaufene Geschäftsjahr stehen auch Wahlen an. Nichtmitglieder und „Nichtresser“ sind ebenso herzlich eingeladen. Der Vorstand steht allen interessierten Eltern an diesem Abend zu Fragen zur Aufnahme in der Kleinen Kindertagesstätte sowie allen weiteren Angeboten des Vereins zur Verfügung.