Hauptversammlung

Region. Am Sonnabend, 1. April, findet ab 14 Uhr (Einlass ab 12.30 Uhr) im Burgdorfer StadtHaus, Sorgenser Straße 31, die Jahreshauptversammlung der Jägerschaft Burgdorf statt. Die Jägerschaft Burgdorf unterteilt sich in die sechs Hegeringe Burgdorf, Burgwedel, Das Große Freie, Isernhagen, Uetze und die Wedemark. Flächenmäßig wird in rund 120 Jagdrevieren auf circa 69.000 ha gejagt. Rund 1.000 Jäger sind in der Jägerschaft Burgdorf organisiert, dies entspricht circa 75 Prozent aller Jagdscheininhaber. Neben dem Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden Hans-Otto Thiele (Röddensen) steht unter anderem der Streckenbericht von Kreisjägermeister Eckhard Baars (Uetze) auf der Tagesordnung. Das Grußwort hält der Burgwedeler Wahlkreisabgeordnete Hendrik Hoppenstedt. Musikalisch umrahmt wird die Jahreshauptversammlung von Jagdhornbläsern.