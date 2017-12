Hauptversammlung

Bissendorf. Am Freitag, 12. Januar, ab 19.30 Uhr findet die Hauptversammlung der Bissendorfer Schützen im Schützenhaus statt. Dabei geht es nicht nur um die Geschäftsberichte der Spartenleiter und die Entlastung des Vorstandes, sondern es muss auch der Posten des Kassenwartes neu besetzt werden. Ein Pressewart wird noch gesucht und es stehen die turnusgemäßen Wahlen der 2. Funktionsträger wie Schießwart, Kassenwart, Schriftführer und Damenleitung an. Anträge zur Tagesordnung sind bis zum 10. Januar schriftlich an den 1. Vorsitzenden zu richten. Der Vorstand hofft auf eine rege Beteiligung.