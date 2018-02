Hauptversammlung

Resse. Die diesjährige Jahreshauptversammlung des Fördervereins der Grundschule Resse findet am Donnerstag, 15. März, um 20 Uhr im Restaurant Resseo statt. Alle Mitglieder des Fördervereins der Grundschule sind herzlich eingeladen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Genehmigung des Protokolls der letzten Jahreshauptversammlung, die Wahl des Vorstands und des Kassenprüfers sowie der Jahresbericht. Durch die Änderung von gesetzlichen Vorgaben muss die Satzung des Vereins angepasst werden. Die erforderlichen Satzungsänderungen können eingesehen werden. Es erfolgt ein Aushang in der Grundschule Resse, Osterbergstraße 12 (unter Mitteilungen des Fördervereins der Grundschule Resse in der Vereinsvitrine). Der Förderverein freut sich über viele Mitglieder. Gäste sind ebenfalls herzlich willkommen.