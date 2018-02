Hauptversammlung

Brelingen. Die Soldatenkameradschaft Brelingen lädt alle Mitglieder zur diesjährigen Jahreshauptversammlung am Freitag, 9. März, um 19 Uhr in das Brelinger Schützenhaus ein. Neben dem Berichten des Vorsitzenden und des Rechnungsführers, steht die Wahl eines neuen Kassenprüfers auf der Tagesordnung. Anträge zur Versammlung können noch bis Donnerstag, 1. März, eingereicht werden. Für die Mitglieder besteht hier auch die Möglichkeit, ihren Jahresbeitrag zu begleichen. Gäste und Interessierte sind nach Anmeldung (bis 5. März) unter Telefon (0 51 30) 96 86 76 herzlich willkommen. Für das Abendessen wird ein Kostenbeitrag in Höhe von zehn Euro pro Person erhoben. Der Vorstand bittet um rege Beteiligung.