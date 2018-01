Hausfriedensbruch

Gailhof. Bislang unbekannte Täter hebelten im Zeitraum 23. Dezember bis 2. Januar und 2. Januar, 15 Uhr bis 3. Januar, 10 Uhr, die hölzerne Eingangstür einer zu Wohnzwecken dienenden Holzhütte, Am Jugendheim, auf. In der Hütte wurden verschiedene Gegenstände beschädigt und unter anderem ein Feuerlöscher entleert. Offensichtlich übernachteten eine oder mehrere Personen in den genannten Tatzeiträumen in der Hütte. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (0 51 30) 97 70.