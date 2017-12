Zum Jahresende nochmal abrocken

Mellendorf. Die Information, auf die schon viele gewartet haben: auch in diesem Jahr findet die traditionelle „Heiligabend-Party“ wieder im M1 am Mellendorfer Eisstadion statt. Ab 22.30 Uhr können die Partygäste wieder abrocken. „Da ich täglich Fragen nach der Heiligabend-Party im M1 erhalte, hoffe ich, dass mit dieser Vorinformation schon heute die Vorfreude auf den späten Heiligabend steigt“, so Organisator und Gastronom Eric Haselbacher.