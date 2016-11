Heilige Firmung in St.Marien

Mellendorf. Am Sonntag, 27. November, empfangen 20 Jugendliche aus der katholischen Kirchengemeinde St. Marien in Mellendorf das Sakrament der heiligen Firmung. Spenden wird das Sakrament während einer heiligen Messe Dr. Nikolaus Schwerdtfeger an Fritz Berg, Anna-Lisa Braune, Marie-Sofie Brauen, Antonia Hartung, Larissa Kasparek, David Kohn, Noel Krupp, Henri Lübbehusen, Simon Müntefering, Jochen Niehoff, Maike Obst, Viktoria Pfau, Fabian Redondo Casado, Karl-Louis Ritter, Gretha Schnieders, Vanessa Suhr, Maximilian Tegenkamp, Pauline Tegenkamp, Jessika Tinnemann und Jan Westphal.