Herbstflohmarkt

Elze. Der diesjährige Herbstflohmarkt der Zwergenburg findet am Sonnabend, 4. November, in der Zeit von 15 bis 17 Uhr in der Grundschule Elze statt. Anmeldungen werden unter Telefon (0 51 30) 58 88 98 oder (0 51 30) 9 28 69 22 an. Die Organisatoren beantworten alle Fragen. Es werden wie immer Kindersachen in verschiedenen Größen, Spielzeug und vieles mehr rund ums Kind zum Verkauf angeboten. Für das leibliche Wohl sorgen ein Büfett mit selbst gebackenem Kuchen, leckeren Waffeln und Heiß- oder Kaltgetränken.