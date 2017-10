Herbstkonzert des MGV

Brelingen. Zu seinem Herbstkonzert, das er gemeinsam mit jungen Musikern der Musikschule Hildesheim gestaltet, lädt der Männergesangverein Brelingen am kommenden Sonntag, 15. Oktober, in die Brelinger Kirche ein. Das Konzert, zu dem der Eintritt frei ist, beginnt um 17 Uhr. Die Sänger wollen mit ihrem diesjährigen Programm in die wunderbare Welt der Filmmusik entführen. Dazu hat sich der Brelinger Männerchor unter der Leitung von Andre Sitnow an etliche neue Lieder herangewagt, mit denen er das Publikum überraschen will. Die Besucher werden Titel hören, die sie von Frank Sinatra, Phil Collins, Peter Maffey oder der Gruppe Abba kennen. Alle Titel singt der Männergesangverein mit Texten in deutscher Sprache. Begleitet werden die Sänger am Klavier von Petra Westerfeld-Mühlke, unter deren Leitung auch die jungen Musiker der Musikschule Hildesheim auftreten. Sie sind mit Instrumentaltiteln aus Filmen wie „Forest Gump“ oder „Fluch der Karibik“ und „Herr der Ringe“ sowie einigen anderen vertreten. Mit diesen Titeln sind Solisten am Klavier und Violoncello zu hören. Bei freiem Eintritt würden sich die Akteure über eine Spende für ihre weitere Chorarbeit am Ausgang freuen.