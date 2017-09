Herbstwanderung

Bissendorf. Eine Herbstwanderung des Verschönerungsvereins startet am Sonntag, 8. Oktober, an der Sparkasse, Am Markt 3, um 14 Uhr. Interessierte treffen sich dort und bilden Fahrgemeinschaften, um nach Negenborn zu fahren. Der Abschluss der Wanderung ist ein gemeinsames Kaffeetrinken wieder in Bissendorf. Bitte an geländetaugliches Schuhwerk denken. Hunde sind willkommen, sollten aber an der Leine geführt werden. Die Wanderung findet bei jedem Wetter statt. Gäste sind herzlich willkommen.