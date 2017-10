Herbstwanderung des Tennisclub Bissendorf

Bissendorf. Der TCB lädt zu seiner Herbstwanderung am Sonntag, 5. November, alle Mitglieder und Gäste ein. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Clubhaus zur Weiterfahrt zum Schweizerhaus. Wer aus Bissendorf-Wietze kommt, der kann direkt zum Schweizerhaus fahren. Die Wanderstrecke beträgt circa acht bis zehn. Zwischendurch ist in der Pause für Glühwein/Punsch und Tee gesorgt. Der Endpunkt ist gegen 14 Uhr wieder das Clubhaus zum Grünkohlessen. Anmeldungen zum Wandern und Essen sind unbedingt erforderlich bei Hans Hippchen unter Telefon (01 72) 9 02 13 50 oder per E-Mail hanshippchen@web.de.