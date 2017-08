Hinweis der Gewerbestelle

Keine Fragebögen an Gewerbebetriebe verschickt

Wedemark. Aus gegebenem Anlass informiert die Gewerbestelle darüber, dass in letzter Zeit wieder Gewerbetreibende Anschreiben von Firmen (Gewerberegistrat beziehungsweise Gewerbeauskunft) erhalten haben, in denen bereits vorgedruckte Angaben zum Betrieb (Adresse, Rufnummer, Mailadresse) bestätigt oder geändert werden sollen. Es wird darin der Eindruck erweckt, dass es sich um eine routinemäßige Nachfrage eines seriösen Adressbuchverlages handelt, deren Grundeinträge üblicherweise kostenlos sind. Bei Rücksendung dieser zurzeit im Umlauf befindlichen Schreiben wird allerdings ein längerfristiger Vertrag (zum Beispiel 24 Monate) abgeschlossen und es ergeht wenige Wochen später eine erhebliche Kostenrechnung. Die Widerrufsfrist ist zu dem Zeitpunkt bereits abgelaufen.Die Gewerbestelle bittet alle Gewerbetreibenden in ihrem eigenen Interesse Anschreiben dieser Art gründlich zu prüfen. Zusätzlich haben diese Schreiben bei einigen Gewerbetreibenden den Eindruck erweckt, dass die geforderten Informationen auch im Interesse der Gemeinde Wedemark seien. Die Gemeinde Wedemark weist ausdrücklich darauf hin, dass sie keine Fragebögen mit Firmendaten an ortsansässige Gewerbebetriebe verschickt hat und kein Unternehmen mit einem entsprechenden Auftrag betraut hat!