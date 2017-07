Hof-Gottesdienst

Wennebostel. Seit über 20 Jahren findet traditionell einmal im Jahr der Gottesdienst der St. Michaeliskirche in Wennebostel statt. In diesem Jahr am Sonntag, 6. August, um 11 Uhr, sind die Wennebosteler und auch alle anderen Gemeindemitglieder aus Bissendorf – Wietze und Resse auf dem Hof Leseberg, Hugo-Riechers-Straße 11, zum Freiluft- Gottesdienst mit Pastor Thorsten Buck eingeladen. Musikalisch wird der Gottesdienst unter anderem vom Gemischten Chor Wennebostel begleitet. Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle Besucher zur Begegnung bei Kaffee und Gespräch eingeladen.