Holi Farbrausch Festival Hannover

Zum fünften Mal im Wedemärker Spaßbad

Mellendorf. Bereits seit fünf Jahren findet in der Wedemark das Holi Farbrausch Festival statt. Das wird am Sonnabend, 9. September, gebührend gefeiert. Es wird eine atemberaubende Bühne aufgebaut, mit vielen Überraschungen. Zudem gibt es ein einzigartiges Deko-Konzept und viele Sachen zu erleben. So wird es ein Beachvolleyball-Turnier geben (ausgerichtet vom MTV Groß-Buchholz), eine Cocktailbar und eine einmalige Hängematten-Lounge.Hier die Künstler in der Übersicht: Mashup Germany (TV Total), Adaptiv (Warner Music), Mark Bale (Ferdinands Feld Festival), Noel Holler (Goparc Herford), Henri Lück (Goparc Herford), Ultramarin (Weidendamm Hannover), DJ Breeze (Summer City Beats Festival), Max Schweißhelm (Holi Farbrausch Resident), Drum-A-Holic (Indische Trommler), Infinity One: (DJ-Contest Gewinner). Tickets gibt es in der ECHO-/HAZ/NP-Geschäftsstelle Bissendorf, bei Eventim und an allen bekannten Vorverkaufsstelle sowie auf der Website des Veranstalters (www.holi-farbrausch.de).