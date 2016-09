Gemeinde lädt zur Informationsveranstaltung ein

Resse. Die Gemeinde Wedemark lädt am Mittwoch, 28. September, um 19 Uhr zu einer Informationsveranstaltung zum Thema Hornissen in das Mooriz nach Resse, Altes Dorf 1B ein. Unter dem Titel „Hornissen – Keine Angst vor großen Brummern“ informieren die ehrenamtlichen Hornissenberater in der Gemeinde Wedemark an diesem Abend über diese faszinierenden Insekten und vermeintliche und wirkliche Gefahren. Die ehrenamtlich tätigen Hornissenberater in der Gemeinde Wedemark haben es gemerkt: Es gibt in diesem Jahr auffallend viele Nester der Hornisse, unserer größten Wespenart. Viele Einwohner sind verunsichert und haben Angst vor diesen Tieren und auch vor anderen Wespenarten. Sie sorgen sich um ihre Kinder oder Tiere und erkundigen sich nach dem richtigen Verhalten. Die Saison für Wespen endet im Spätsommer. Bevor das Volk abstirbt, macht es allerdings noch mal auf sich aufmerksam. Tiere geraten ins Haus oder sammeln sich an faulendem Obst im Garten.Die ehrenamtlichen Hornissenberater werden vor Ort sein und stehen für Fragen zur Verfügung. Interessierte erhalten Informationen zum Leben der Tiere, wie man mit ihnen leben kann, welche rechtlichen Fragen beachtet werden müssen und wie man bei Stichen reagiert.