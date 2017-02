Hüttenzauber-Party

Mellendorf. Im Sommer hatte die Tanzsparte des MTV zusammen mit dem Herzblut mit grandiosen Erfolg in die Karibik geladen, jetzt kurz vor dem Winterende steigt frei nach dem Motto „Winter – Party – Hüttengaudi – Tanzen bis der Frühling kommt“ das nächste gemeinsame Event. Am Sonnabend, 4. März, stehen ab 19.30 Uhr die Türen im Sportpark des MTV in Mellendorf für jedermann offen. Die Sportler des MTV werden Ihr Clubheim und das Foyer nach der dekorativen „Verwandlung“ wahrscheinlich kaum wiedererkennen. Das Hüttenfeeling perfekt macht das natürlich alpenländlich geprägte Büfett. Mit Party-Spaß und fetziger Musik, bei der alle Geschmäcker auf ihre Kosten kommen, wird getanzt bis tief in die Nacht. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen finden sich auf der Homepage www.tanzsport-mellendorf.de.