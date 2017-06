Hufschmiede-Museum öffnet

Helstorf. Zu seinem nächsten Schmiedetag lädt der Heimat- und Museumsverein für Sonntag, 18. Juni, in das Hufschmiede-Museum an der Reiterheide ein. Schmiede-Museum und Ausstellungshallen sind von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Die Besucher können erleben, wie Eisen bearbeitet wird, und die Arbeit an Spinnrädern und Webstühlen wird gezeigt. Viele alte landwirtschaftliche Geräte und Maschinen aus dem vorigen Jahrhundert gibt es zu entdecken. Für die Gäste gibt es Kaffee und selbst gebackenen Kuchen sowie Bratwürste.