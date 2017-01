10. Gesamtschultag am 1. Februar

Wedemark. Am Mittwoch, 1. Februar, findet in der IGS Wedemark ganztätig der 10. Gesamtschultag aller IGSen aus der Region und Stadt Hannover statt. An diesem Tage versammeln sich bis zu 250 Lehrer, um wie jedes Jahr auf einer ausgewöhnlichen Tagung über die Stellung und inhaltliche Ausrichtung der Gesamtschule als Schulform ohne Ausgrenzung zu tagen. Als Hauptreferentin wird Professor Dr. Susanne Thurn von der Universität Halle und ehemalige Leiterin der Laborschule Bielefeld sprechen.Das diesjährige Motto „IGS – eine Schule für alle Kinder“ wird in Form diverser interessanter und praktischer Workshops bearbeitet. So sind insgesamt über 35 Workshop-Angebote angefangen vom Umgang mit hochbegabten Kindern bis hin zur Einrichtung von Laptop/Tablet-Klassen oder zum Thema Umgang mit traumatisierten Kindern dabei. Unterstützt wird die Veranstaltung von der Gemeinde und den Schülern der Sekundarstufe II. Ein kulturelles Vorprogramm wird die künstlerische Vielseitigkeit der Schule präsentieren.