imago hat ausstellungsfrei

Noch Plätze für Handy-Filmworkshop frei

Bissendorf. Bis zum 28. Januar hat der imago Kunstverein ausstellungsfreie, aber nicht arbeitsfreie Zeit. Am 29. Januar um 12 Uhr wird die Ausstellung „SABINE ÖLLERER schön.leben, Objekte und Installationen“ eröffnet. Am Dienstag, 10. Januar, um 19.30 Uhr ist das erste Treffen des Literaturkreises unter Leitung von Prof. Dr. Wolfgang Menzel. Gesprächsgrundlage ist der Roman „Altes Land“ von Dörte Hansen. Für den zweiten Handy-Filmworkshop mit Anna Kasten vom 20. bis 22. Januar sind noch zwei bis drei Plätze frei. Anmeldungen bei Anna Kasten unter mail@annakastenfilm.de. Der Workshop von imago richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 13 bis 21 Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos.Das Anliegen des Handy-Filmworkshops “Wenn Bilder sprechen lernen“ ist es, den Teilnehmern einen konstruktiven Umgang mit dem Medium Film zu vermitteln, damit sie dieses nachhaltig für einander nutzen können, anstatt es gegeneinander zu verwenden. Auf der Basis der Wissensvermittlung des Drehbuchhandwerks, der Dramaturgie und des Aufbaus einer Geschichte sollen die Workshopteilnehmer mit einer Vielzahl interaktiver und kreativer Aufgabenstellungen dazu animiert werden, auch ihre eigenen filmischen Geschichten sowohl im Jetzt als auch in der Zukunft mit positivem Inhalt zu füllen und dieses Medium richtig einzusetzen. Durch professionelle Unterstützung werden die Workshopteilnehmer die positiven und eigenständigen Einsatzmöglichkeiten des Mediums Film erarbeiten und nach einer Vielzahl interaktiver und kreativer Aufgabenstellungen am Ende eines jeden Workshops erfahren, wie es sich anfühlt, wenn die eigenen Bilder “sprechen lernen“: Selbstgedrehte Handyfilmsequenzen, in denen sie eine Metapher für ihre Gefühle finden, werden von einem berührenden Monolog der Jugendlichen getragen und in der Montage, dem Schnitt, zu einem Gesamtwerk zusammengefügt.Die filmischen Kollagen der einzelnen Workshops werden dann im Schnitt zu einem Gesamtwerk zusammengefügt und im Rahmen einer Ausstellung im Mai im imago Kunstverein einem interessierten und kritischen Publikum präsentiert werden.