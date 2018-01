China – Licht und Schatten im Reich der Mitte

Scherenbostel. Impressionen einer Reise von Shanghai über Chongqing, Xian nach Peking mit Axel Behnke gibt es für Interessierte am Donnerstag, 11. Januar, um 19.30 Uhr im Drei-Dörfer-Treff, Am Husalsberg 7 in Scherenbostel. Drachen, eine große Mauer, ein großer Fluss, ein himmlischer Platz, eine Armee aus Ton, Smog – Erwartungen, die der Reisende hat, wenn er an dieses riesige Land voller Gegensätze denkt. Ob sie erfüllt werden, erfahren Interessierte an diesem Abend. Der Eintritt ist frei.