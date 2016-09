In den Herbstferien geöffnet

Eislaufen am Vor- und Nachmittag möglich

Mellendorf. Ab Sonnabend, 1.Oktober, sind Herbstferien. Wie in allen Jahren hat die HockeyZentrale - Ice House auch in diesem Jahr während der Herbstferien vormittags und nachmittags für den öffentlichen Lauf geöffnet. Zwischen 8.45 und 11.30 Uhr am Vormittag sowie 14.45 und 17.30 Uhr am Nachmittag kann man täglich über die 1.800 Quadratmeter große spiegelglatte Eisfläche gleiten. Zusätzlich findet am Donnerstag immer zwischen 19 und 21 Uhr die gut besuchte Eisdisco mit DJ Kai Nürnberger statt.Weitere Infos unter www.eisstadion-mellendorf.de.