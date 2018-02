Info-Schnitte im MGH

Mellendorf. Die nächste „Info-Schnitte“ findet am Mittwoch, 21. Februar, von 18 bis 19.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus statt. Thema an dem Abend ist „Armut und soziale Isolation in der Wedemark“. Referent ist Thomas Eichler. Thomas Eichler (soziale Straßenzeitung Asphalt) informiert über die Geschichte und Ziele der Straßenzeitung und berichtet von Armut, ihren Ursachen und Hintergründen. Dazu gibt er ganz praktische Hinweise, wie soziale Isolation vermieden werden kann und bringt auch Informationen zur Situation in der Wedemark mit.Um Anmeldung, damit genügend Schnittchen auf dem Tisch sind, wird gebeten unter Telefon (0 51 30) 9 74 45 11.