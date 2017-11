Bürgerinitiative Brelinger Berg lädt ein

Brelingen. Die Bürgerinitiative Brelinger Berg veranstaltet am Sonnabend, 2. Dezember, eine Info-Wanderung durch den Brelinger Berg. Inhaltlich geht es unter anderem um Pläne für eine massive Ausweitung des Sand- und Kiesabbaus im westlichen Teil des Brelinger Berges.Start und Auftakt wird um 14 Uhr auf dem Hof von Carola Wienhöfer und Jochen Riediger sein, Hannoversche Straße 1. Es wird eine kurze Stellungnahme zu aktuellen Ereignissen sowie zur Arbeit der Bürgerinitiative Brelinger Berg geben. Danach geht es in Fahrgemeinschaften weiter zum Parkplatz, wo die Wanderung startet. Von dort aus werden die Teilnehmer unter der Führung von Peter Völcker circa 90 Minuten an der Kiesgrube Papenburg zum Brelinger Berg und zurückwandern. Abschluss der Veranstaltung wird nach der Rückkehr wieder auf dem Hof Wienhöfer/Riediger sein, wo die Teilnehmer mit Keksen und Kuchen, heißem Kakao und Glühwein an wärmenden Feuerkörben Freude an der Gemeinsamkeit haben wollen.