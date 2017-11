Infoabend an IGS

Mellendorf. Die IGS Wedemark lädt ein zum Informationsabend für Jahrgang zehn „Schulabschlüsse an der IGS Wedemark – was folgt auf die Sek I?“ am Donnerstag, 23. November, von 19 bis circa 20.45 Uhr im Forum des Campus W. Infos gibt es zu den Themen: Voraussetzungen für die möglichen Abschlüsse nach der Sekundarstufe I; Ablauf und Inhalte der Prüfungen in Jahrgang zehn; mögliche Wege nach der Sekundarstufe I; BBS Burgdorf – Bildungsangebote der Berufsbildenden Schulen; Angebote der Agentur für Arbeit/ Ausbildungslotsin; Anmeldeverfahren an den Berufsbildenden Schulen; die Sekundarstufe II der IGS Wedemark. Auch Die Oberstufe der IGS – Übergänger Jahrgang zehn/Jahrgang elf wird sich an dem Abend vorstellen. I