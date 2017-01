Infoabend

Scherenbostel. Für alle, die Spaß an Bewegung haben, Entspannung und Rückentraining miteinander verbinden möchten, denen möchte Kerstin Ackermann ihre Arbeit mit dem Minitrampolin vorstellen. Termin ist Dienstag, 24. Januar, um 19 Uhr im Seminar Aktions Zentrum Wedemark, Am Husalsberg 7 in Scherenbostel. Um Voranmeldung per E-Mail an ackermann.praeventologin@yahoo.de

oder telefonisch unter (01 73) 6 99 04 69 wird gebeten.