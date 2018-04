Infoabend

Mellendorf. Zu einer Informationsveranstaltung am Mittwoch, 2. Mai, in der Eingangshalle der

um 18 Uhr lädt die Realschule Wedemark Eltern und Schüler der vierten Klassen ein. Die Schule soll gemeinsam mit den Schülern, den Elternvertretern sowie dem Förderverein vorgestellt werden. Es wird von Projekten „live“ sowie von den Aktivitäten und Konzepten berichtet. Außerdem wird die Arbeit in den Tabletklassen vorgestellt und es wurde eine Mitmachaktion für die Kinder vorbereitet. Anschließend stehen die Mitarbeiter für Fragen gerne zur Verfügung.