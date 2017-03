Infonachmittag

Wennebostel. Am Mittwoch, 22. März, lädt der Ortsverband Wedemark der SPD seine Mitglieder und Gäste recht herzlich zum nächsten Infonachmittag ein. An diesem Tag wird das Unternehmen Schustereit Bestattungen ein Vortrag halten. Treffen ist wie immer um 15.30 Uhr im Gasthaus Bludau in Wennebostel. Der Ortsvorstand freut sich über eine rege Beteiligung.