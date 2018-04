Informationsabend

Hellendorf. Die Schulleitung der Grundschule am Steinkreis in Hellendorf lädt zu einem Informationsabend der Schulanfänger 2019/2020 am Mittwoch, 25. April, um 20 Uhr in die Grundschule ein. Thema wird „Schuleingangsuntersuchungen und Sprachfeststellungsverfahren der Schulanfänger für das Schuljahr 2019/2020“ und Informationen zur „offenen Ganztagsschule“ auch für Schulanfänger 2018/2019 sein. Kinder, die in Hellendorf und Gailhof wohnen, können in der Grundschule am Steinkreis Hellendorf eingeschult werden.