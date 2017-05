Informationsabend des BfR

Resse. Der Verein Bürger für Resse erinnert an den bereits angekündigten Informationsabend am Dienstag, 6. Juni, um 19 Uhr im Mooriz. Alle Bürger, die bei der Fortentwicklung des Ortes mitwirken wollen, sind herzlich eingeladen, sich über die vielfältigen Aufgaben des Vereins zu informieren. Vorstandsmitglieder stehen für konstruktive Gespräche zur Verfügung. Der Verein möchte die Interessen der Bürger aufgreifen und viele Ideen verwirklichen. Damit dies weiterhin gelingt, braucht der Verein tatkräftige Menschen, im Sinne einer weiteren positiven Ortsentwicklung. Alle Interessierten können sich innerhalb der Aufgabenfelder mit ihren Interessensschwerpunkten oder Lieblingsthemen einbringen. „Wir freuen uns auf rege Teilnahme an unserem Informationsabend und an unserer Arbeit“, heißt es aus dem Vereinsvorstand.