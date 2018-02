Informationssprechstunde

Mellendorf. Die Freie Selbsthilfegruppe Bissendorf wird jeden zweiten Montag im Monat von 17 bis 18.30 Uhr eine Informationssprechstunde „Kontaktstelle Wege aus der Sucht“ für alle Interessierten anbieten im Mehrgenerationenhaus Wedemark, Eingang Freiwilligenagentur, Gilborn 6 in Mellendorf. Das Angebot ist selbstverständlich kostenlos und unverbindlich. Die Freie Selbsthilfegruppe Bissendorf trifft sich zusätzlich jeden Montag von 19 bis 21 Uhr in der Mehrzweckhalle in Bissendorf.