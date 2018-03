Informationsveranstaltung zur Oberstufe am Gymnasium Mellendorf

Mellendorf. Die Arbeit in der neuen gymnasialen Oberstufe im neunjährigen Gymnasium (G9) beginnt mit dem neuen Schuljahr 2018/19. Über die Wahlmöglichkeiten in der Einführungsphase (Jahrgang elf) und das Angebot des Gymnasiums Mellendorf in der Qualifikationsphase (Jahrgänge zwölf und 13) informieren die beiden Oberstufenkoordinatoren Tore Böttcher und Wilhelm Heim. Interessierte sind zur Informationsveranstaltung am Dienstag, 13. März, um 17 Uhr im Forum des Campus herzlich eingeladen.