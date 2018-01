Infoschnitte im MGH

Mellendorf. Bei der ersten Infoschnitte in diesem Jahr am Mittwoch, 24. Januar, um 18 Uhr im Mehrgenerationenhaus Wedemark geht es um das Thema Kunstherz und Organspende. Jörg Böckelmann lebt mit einem Kunstherz und wird die Besucher durch den Abend führen. Dazu gibt es wie immer belegte Schnittchen von den Bossis (der Schülerfirma der B-O-S). Alle Interessierten sind herzlich willkommen, der Eintritt ist frei. Anmelden können Interessierte sich per E-Mail direkt bei anne-kathrin.kracke@wedemark.de oder Telefonisch unter (0 51 30) 9 74 31 44.