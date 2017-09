Infostand

Mellendorf. Am Freitag, 8. September, wird die FDP Wedemark in der Zeit von 16 bis 19 Uhr mit einem Infostand zur Bundestagswahl bei Famila in Mellendorf vertreten sein, bei dem auch der Bundestagskandidat Grigorios Aggelidis den Bürgern für Gespräche zur Verfügung steht. Weitere aktuelle Termine sind auch auf der Internetseite www.fdp-wedemark.de veröffentlicht.