Infostand der FDP

Wennebostel. Am Sonnabend, 16. September, wird die FDP Wedemark in der Zeit von 10 bis 13 Uhr mit einem Infostand zur Bundestagswahl bei Edeka-Lüders in Wennebostel vertreten sein, bei dem auch der Bundestagskandidat Grigorios Aggelidis den Bürgern für Gespräche zur Verfügung steht. Weitere aktuelle Termine sind auch auf der Internetseite www.fdp-wedemark.de veröffentlicht.