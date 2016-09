Infoveranstaltung

Wennebostel. Der SPD-Ortsverband Wedemark lädt seine Mitglieder und Gäste zu der nächsten Infoveranstaltungen am Mittwoch, 21. September, um 14.30 Uhr in Wennebostel ins Gasthaus Bludau ein. An diesem Tag wird die Audi BKK einen Vortrag halten. Im Anschluss können sich alle interessierten Mitglieder noch am Infostand bei erkundigen und Infomaterial mit nach Hause nehmen. Über ein zahlreiches Erscheinen freut sich der Vorstand.