Infoveranstaltung

Elze. Am Sonnabend, 29. Oktober, von 10 bis 12.30 Uhr lädt die Kindertagesstätte Zwergenburg, Am Gutshof 1 in Elze zu einer Elterninformationsveranstaltung ein. Das Kita-Team und der Vorstand des Vereins der Zwergenburg stellen in einer angenehmen Atmosphäre das Konzept der pädagogischen Arbeit vor und stehen für individuelle Fragen gern zur Verfügung. Natürlich können auch die Räumlichkeiten und der Hort der Zwergenburg angeschaut werden.