Infoveranstaltung im Bürgerhaus

Bissendorf. Zum Schutz seltener Tierarten sollen Lebensräume miteinander verbunden werden. Dabei werden ihre natürliche Wanderbewegungen und ihr genetischer Austausch ermöglicht. Dieses Vorhaben hat im Frühjahr dieses Jahres die Gemeinde Wedemark in Auftrag gegeben. In einer öffentlichen Veranstaltung informiert die Umweltschutzbeauftragte Ursula Schwertmann zusammen mit dem Planungsbüro „Planungsgruppe Umwelt“ über das Vorhaben am Montag, 28. August, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus. Interessierte sind eingeladen, sich einzubringen.

Die planerischen Grundlagen des Projektes werden erläutert, und es wird dargelegt, für welche Lebensräume, Tiere und Pflanzen die Vernetzung besonders wichtig ist. In Absprache mit dem Niedersächsischen Landvolk, Herrn Hasberg und Herrn Lindwedel wird der „Runde Tisch Landwirtschaft - Naturschutz“ zusätzlich im Oktober zu diesem Thema tagen und erste Maßnahmenvorschläge diskutieren. Der Nabu Wedemark hat ebenfalls sein Interesse an der Mitarbeit an diesem Konzept bekundet und will seine Flächen in die Planung einbringen.

Das Projekt wird im Rahmen des LEADER-Projektes „Meer und Moor“ finanziell gefördert. LEADER ist ein Programm zur Förderung des Ländlichen Raumes.