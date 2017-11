Infoveranstaltung im MGH

Wie Kinder unter einer Trennung weniger leiden

Mellendorf. Wie können Kinder bei einer Trennung der Eltern geschont werden? Das ist das Thema einer Informationsveranstaltung der Initiative „Anderthalb – Alleinerziehend in der Wedemark“, am Dienstag, 14. November, um 18 Uhr im Mehrgenerationenhaus in Mellendorf, Gilborn 6. Allein- oder Getrennterziehende bekommen die Möglichkeit, sich über das Thema zu informieren und auszutauschen. Ihre Kinder sind herzlich willkommen. Ingun Kiklas-Volkmann von der Lebensberatungsstelle für Burgwedel, Isernhagen, Wedemark informiert darüber, wie negative Auswirkungen einer Trennung auf betroffene Kinder abgemildert werden können. Aufgezeigt werden auch Lösungsansätze, sollte es durch die Trennung zu Erziehungsproblemen kommen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Aus organisatorischen Gründen ist die Anmeldung bei anderthalb@online.de obligatorisch.