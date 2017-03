Infoveranstaltungen der Landwirtschaftskammer

Abbensen/Pattensen. Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen führt zwei Info-Veranstaltungen zum Thema: „Aktuelles zur Agrarförderung 2017“ durch.

Die Veranstaltungen finden statt am Mittwoch, 22. März, um 14 Uhr im Ratskeller, Marktplatz 1 in 30982 Pattensen und am Donnerstag, 23. März, um 14 Uhr in Knop’s Restaurant „Zur Post“, Alte Zollstraße 5 in Wedemark-Abbensen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.