Inklusionsfrühstück

Bissendorf. Die Teilnehmer des Inklusionsfrühstücks treffen sich wie gewohnt am letzten Freitag im Monat zum Klönen und zum Frühstücken. Nach den positiven Erfahrungen beim syrischen Frühstück wird diesmal ein afrikanisches Frühstück angeboten. Das erfordert andere Vorbereitungen und daher ist die Anmeldung unbedingt bis zum Dienstagabend, 24. Januar, unter der Telefon-Nummer (0 51 30) 10 31 erforderlich. Auch neue Gäste sind herzlich willkommen. Treffen ist am 27. Januar um 9.30 Uhr im Gemeindehaus der St.-Michaelis-Gemeinde, Am Kummerberg, in Bissendorf.